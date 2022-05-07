Поздравление с Днём радио работников всех отраслей связи от Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны отраслей связи и электронных средств массовой информации Норильска, примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.

Возможность ежедневно пользоваться телефоном и слушать радио, смотреть телевизор и выходить в интернет насыщает нашу жизнь теми качествами, которые по праву можно считать достоянием современного общества.

Информация, которую мы ежедневно получаем посредством различных каналов связи, – ваша работа и призвание. От всей души благодарю вас за преданность выбранному делу и за то, что, являясь главным связующим звеном между источником информации и аудиторией, вы безупречно справляетесь с профессиональными задачами.

Желаю дальнейших успехов в работе, интересных подходов и ярких новшеств. Здоровья и благополучия, вдохновения и позитивных новостей.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска