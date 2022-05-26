Поздравление с Днём российского предпринимательства от Александра Пестрякова

Уважаемые предприниматели Норильска, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Несмотря на то что в нашем городе есть градообразующее предприятие, сектор малого и среднего бизнеса крайне важен для развития территории. Ведь именно он обеспечивает удовлетворение повседневных потребностей жителей. Без развития малого и среднего бизнеса невозможно представить грядущую масштабную реновацию Норильска. Сегодня десятки тысяч норильчан работают на малых и средних предприятиях и в организациях, которые охватывают весь спектр товаров и услуг. Именно от их труда полностью зависит комфортность проживания в нашем родном Норильске. Как предприниматель в прошлом я не понаслышке знаю, насколько тяжело строить бизнес в условиях Крайнего Севера, не говоря уже об испытаниях последних лет. Но вы не просто выстояли, многие из вас смогли успешно приспособиться к новым реалиям и развить своё дело.

Искренне желаю вам и вашим предприятиям стабильного развития, финансовой устойчивости, дружных коллективов и надёжных партнёров. Пусть в ваших домах всегда будет достаток, а родные и близкие поддерживают вас во всех начинаниях. Здоровья, благополучия и добра!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска