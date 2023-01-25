Поздравление с Днём российского студенчества от Ирины Субочевой

Дорогие студенты и преподаватели!

Сердечно поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Эти годы учёбы навсегда остаются в памяти каждого из нас, как яркий период жизни, время юности, смелых идей и надежд, мечтаний и романтики, любви и дружбы. В студенчестве закладывается основа будущей профессии, и приобретается самый главный человеческий капитал – знания и умения.

День студента, несомненно, это праздник и для преподавателей, создающих благоприятные условия для личностного и профессионального роста ребят.

От всей души желаю каждому из вас высоких достижений и побед, крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в своих силах.

Ирина Субочева,

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре