Поздравление с Днём российской печати от Александра Пестрякова

Уважаемые журналисты Норильска и ветераны отрасли, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!

320 лет прошло с момента выхода в свет первой отечественной газеты, но, спустя века, печатное слово по-прежнему остаётся важнейшим инструментом гласности. Несмотря на засилье электронных изданий и визуальных средств массовой информации, периодика, выпускаемая на бумаге, всё равно пользуется неизменной популярностью у настоящих ценителей журналистской профессии.

Что написано пером, не вырубишь топором – эта фраза знакома нам всем. Но только те, кто сегодня трудится в редакциях печатных изданий, понимают смысл этих слов в полной мере. Именно журналисты-газетчики осознают всю меру ответственности за слова – с отпечатанных страниц их уже действительно не вырубить топором.

В этот праздничный день искренне желаю вам и дальше совершенствовать своё журналистское мастерство, свято хранить традиции российской печати, оставаться такими же грамотными «акулами пера» и быть примером для начинающих корреспондентов. Благодарных вам читателей, творческих находок и успешных информационных материалов!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска