Поздравление с Днём российской печати от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые сотрудники средств массовой информации! От всей души поздравлю вас с Днём российской печати!

Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство, задаёт нравственные ориентиры, формирует общественное мнение, оказывает весомое влияние на органы власти. В печатных материалах отражаются события повседневной жизни, из которых складывается история нашего города.

Ваша профессия – одна из самых интересных и увлекательных. Вы принимаете участие во всех событиях и мероприятиях, первыми доносите информацию до своих читателей, стараетесь делать это ярко и выразительно. Вы пропагандируете опыт лучших предприятий, рассказываете о достопримечательностях Норильска, его истории, природе, выдающихся земляках. Ваша работа вносит большой вклад в повышение престижа нашего северного города.

Уважаемые журналисты, ветераны СМИ и полиграфии! В день профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Новых творческих находок, удачных публикаций, а вашим изданиям – дальнейшего развития!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска