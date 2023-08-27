Поздравление с Днём шахтёра от Дмитрия Свиридова

Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником горняков – мастеров своего дела, чей вклад в историю и развитие нашего города и края нельзя переоценить.

Норильск – город трудовой славы. Это – слава наших горняков! Благодаря вашему добросовестному и нелегкому труду живет город, живет Красноярский край, живет Россия. В каждом предмете, который окружает нас в повседневной жизни, есть частица вашего непростого труда.

В жизни Норильска начался новый этап. Воплощается в жизнь комплексный план развития города. Это преобразование потребует от норильчан серьезного трудового вклада. И я знаю, на горняков в этом вопросе всегда можно положится.

С днем горняка! Вы - наша гордость! Счастья вам, благополучия, мира и любви в семьях, крепкого здоровья и успехов во всех ваших делах и начинаниях!

Дмитрий Свиридов,

заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края