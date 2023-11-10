Поздравление с Днём сотрудника органов внутренних дел РФ от Александра Пестрякова

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Примите поздравления с профессиональным праздником!

Во все времена ваш труд являл собою пример проявления верности долгу и присяге, готовности всегда прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Именно вы всегда стоите на страже закона и являетесь надёжным щитом государства в борьбе с преступностью.

Безусловно, ваша профессия — одна из самых опасных, но вы, не дрогнув, встаёте на защиту граждан. Норильские полицейские не раз доказывали своё мужество и ответственность за принятые решения, проходя службу в горячих точках, ежедневно защищая права, здоровье и жизни своих соотечественников. Многие из наших сотрудников полиции награждены государственными наградами. Но главной вашей наградой является покой в наших домах и на улицах Норильска.

От всех норильчан примите слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд и верность Родине. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, карьерного роста и спокойных дежурств!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска