Поздравление с Днём сотрудника органов внутренних дел РФ от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня праздник сильных и самоотверженных людей, которые ежедневно, невзирая на погоду, в выходные и праздничные дни несут свою службу, охраняют порядок и обеспечивают спокойствие норильчан. В полиции служат высокопрофессиональные специалисты, настоящие патриоты своей Родины. Ваша компетентность, оперативность, стойкость — гарантия социальной стабильности в нашем городе, регионе и стране в целом.

Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам, которые много лет отдали службе и вносят большой вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают им опыт профессиональной подготовки, сотрудникам ведомства, которые выполняют важные задачи в специальной военной операции, защищая интересы своей страны.

От всей души благодарю вас за достойную службу! Желаю дальнейшей успешной работы, крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма и успешного выполнения поставленных задач!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска