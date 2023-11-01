Поздравление с Днём судебного пристава от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны Федеральной службы судебных приставов! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Федеральная служба судебных приставов - государственный институт, от эффективности которого зависит качество правосудия, защита прав и интересов граждан. На территории Норильска служба играет важную роль в обеспечении исполнения судебных и административных решений, в разы повышая эффективность всей судебной системы.

Работа судебного пристава требует особой выдержки, аккуратности, терпения, принципиальности, твёрдости духа и умения найти индивидуальный подход к каждому человеку. Люди, отвечающие таким требованиям, вызывают искреннее восхищение.

Благодарю вас за чёткую и слаженную работу, желаю дальнейших успехов в вашей ответственной службе, крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска