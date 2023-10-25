Поздравление с Днём таможенника Российской Федерации от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны таможенной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Трудно переоценить вклад, который вносит таможенная служба в укрепление экономической безопасности страны, защиту её национальных интересов, предотвращение международных террористических угроз. За определением «сотрудник таможенной службы» стоят бескомпромиссность, стойкость, мужество, честность и безукоризненное следование профессиональному долгу. Ваши профессионализм и компетентность, высочайшая ответственность и беспрекословное соблюдение законов являются надёжной гарантией защиты национальной экономики.

От всей души благодарю вас за ваш нелёгкий труд, за то, что вы с честью и достоинством несёте сложную, а порой и опасную службу на благо страны. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть удача и успех всегда сопутствуют вам в вашем деле!

Дмитрий Карасев,

Глава города Норильска