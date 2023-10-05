Поздравление с Днём учителя от Александра Пестрякова

Уважаемые педагоги Норильска и ветераны отрасли! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Буквально неделю назад добрые слова и тёплые пожелания звучали в адрес ваших коллег — дошкольных работников, а сегодня настал ваш черёд принимать поздравления. Являясь второй важнейшей ступенью в образовательной системе нашей страны, вы вносите бесценный вклад в формирование личности каждого ребёнка и, следовательно, в развитие страны в целом. От вашего профессионализма всецело зависит качество того багажа знаний, с которым будущий гражданин Российской Федерации выйдет из школьных стен. Думаю, не стоит говорить о том, насколько важен для будущего интеллектуальный потенциал нашей страны.

Но не только важные знания вкладываете вы в юные головы своих учеников. Вы учите их применять полученные навыки на практике, планировать, выстраивать коммуникации, прогнозировать результаты, идти на компромисс. Конечно, не всегда и не всем легко даётся обучение в школе, но вы умеете найти подход к каждому ребёнку, чтобы помочь ему уверенно идти по жизни.

Дорогие педагоги, от всех родителей Норильска благодарю вас за ваш труд, за неоценимую помощь в воспитании подрастающего поколения, за понимание и терпение к нашим детям. Желаю вам достижения всех целей, профессионального роста, благополучия в ваших семьях и успешных учеников, которые и есть ваша высшая награда. Здоровья вам, крепких нервов, счастья и добра!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска