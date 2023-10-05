Поздравление с Днём учителя от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны сферы образования! Дорогие педагоги! Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь важнейшему делу — воспитанию подрастающих норильчан. Ежедневно вы вкладываете силы в обучение и развитие детей и щедро делитесь с ними своим душевным теплом. Это тяжёлый труд, который заслуживает признания и благодарности.

Работники образовательных учреждений Норильска — это целеустремлённые, инициативные и творческие люди, искренне любящие свою работу, неизменно стремящиеся к повышению профессионального уровня. Вы всегда творчески подходите к выполнению своих обязанностей, используете инновационные методики и идёте в ногу со временем. Именно поэтому ваши обучающиеся демонстрируют отличные успехи и защищают честь города на мероприятиях самого разного уровня.

Дорогие учителя! Спасибо вам за душевную щедрость, бескорыстие и преданность профессии! Пусть любовь учеников и уважение родителей подарят вам творческое вдохновение! Успеха вам, здоровья и счастья!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска