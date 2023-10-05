Поздравление с Днём учителя от Ирины Субочевой

Дорогие учителя и педагоги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Труд учителя, педагога, наставника всегда по праву считался одним из самых почитаемых и значимых в обществе и во все времена пользовался безграничным уважением. Ведь именно вы помогаете своим ученикам определиться с будущим и найти цель в своей жизни, щедро делитесь своим опытом и прививаете главные ценности, учите доброте, честности, человечности, любви к Родине, при этом развиваетесь сами и идете вперед.

Желаю вам творческих успехов, здоровья, благополучия, вдохновения, счастья и реализации всех намеченных целей!

Ирина Субочева,

заместитель председателя комитета по образованию и культуре, депутат Законодательного Собрания Красноярского края