Поздравление с Днём воспитателей и дошкольных работников от Александра Пестрякова

Уважаемые работники дошкольного образования и ветераны отрасли, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы, несомненно, те самые люди, с которых начинается путь во взрослую жизнь каждого человека. Именно с детского сада мы учимся основным правилам поведения в социуме, привыкаем к режиму и определённым обязанностям, постигаем азы всех навыков, которые впоследствии помогают нам на школьной скамье, в аудиториях вузов и в конечном итоге в профессиональном сообществе. От воспитателей и других работников дошкольного образования, от их чуткости, терпения и понимания во многом зависит формирование личности малышей. Поэтому профессия накладывает на вас особую ответственность, ведь зачастую дети проводят в детских садах гораздо больше времени, чем с мамами и папами.

Норильское сообщество дошкольных работников — это не просто настоящие профессионалы своего дела. Это поистине вторые родители, вкладывающие всю душу в своих воспитанников, помогающие юным норильчанам делать уверенные первые шаги на пути к взрослению.

От всей родительской общественности нашего города и от себя лично благодарю вас за неустанный труд и неоценимую помощь в воспитании подрастающего поколения норильчан, за ваши чуткие сердца и безграничное терпение к нашим детям. Здоровья вам, благополучия, успехов во всём и добра!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска