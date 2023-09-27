Поздравление с Днём воспитателей и дошкольных работников от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые воспитатели, сотрудники дошкольных образовательных учреждений! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

С детского сада начинается жизнь человека, здесь он учится общению со сверстниками и взрослыми, приобретает первые навыки и умения, развивается. Наряду с родителями, именно вы закладываете фундамент личности ребёнка, и то, каким он вырастет, во многом зависит от ваших знаний, опыта, любви и терпения. Отдавая ребёнка в дошкольное учреждение, родители-норильчане уверены, что их малышей встретят любящие детей люди, умеющие найти с ними общий язык, заинтересовать, развить таланты и способности.

Выражаю вам огромную признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость и верность избранному делу, за вашу бесконечную любовь к детям.

Пусть работа всегда приносит вам радость и вдохновение, творческие идеи воплощаются в жизнь, а успехи ваших воспитанников станут достойной наградой за ваш нелёгкий труд!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска