Поздравление с Днём воспитателей и дошкольных работников от Ирины Субочевой

Дорогие воспитатели и работники дошкольного образования!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш повседневный благородный труд, душевную теплоту и сердечную заботу о самом дорогом на свете– наших детях.

Быть воспитателем – это призвание, ведь именно вы начинаете самую первую работу по формированию личности будущего гражданина нашей страны, закладывая азы традиционных семейных ценностей и основу для дальнейшего развития и становления в жизни.

Пусть ваши воспитанники радуют вас добрыми делами, и награда за душевную щедрость, нежность и ласку превзойдет все ожидания. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и творческих успехов в профессиональной деятельности.

Ирина Субочева,

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре