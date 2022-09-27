Поздравление с Днём воспитателя и дошкольных работников от Дмитрия Карасева

Уважаемые работники дошкольных образовательных учреждений и ветераны педагогического труда. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Позвольте выразить благодарность за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботу о благополучии наших детей.

Сегодня в Норильске работают 38 дошкольных учреждений и три дошкольных группы в посёлке Снежногорск. Их посещают 12 426 детей, воспитанием маленьких норильчан занимаются 1274 педагогических работника. Им помогают сотни младших воспитателей, поваров, работников прачечных, дворников и уборщиц. Все вместе они с добротой и любовью участвуют в жизни наших детей.

Спасибо вам за мудрость, терпение и любовь к нашему подрастающему поколению. От всей души желаю новых успехов в вашей важной работе. Будьте здоровы, счастливы, всегда полны сил и удивительной внутренней теплоты, которая так характерна для людей вашей профессии.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска