Поздравление с Днём знаний от Александра Пестрякова

Дорогие норильчане, от всей души поздравляю вас с Днём знаний!

С особым волнением 1 сентября ждали в семьях наших первоклашек, которым сегодня предстоит впервые сесть за школьные парты. Не меньший трепет наверняка ощущают и те, у кого впереди последний учебный год, государственные экзамены и выпускные вечера. И, конечно, у всех без исключения педагогов, мам и пап наступает очередной этап жизни, связанный с взрослением детей и учеников. Впереди сотни интересных уроков, домашних заданий, радости и огорчений от полученных отметок. Но с течением жизни эти школьные дни непременно превратятся в тёплые воспоминания о прекрасных днях детства и юношества.

Сегодня все норильские школы, приветливо распахнувшие свои двери, наполнены цветами, белыми бантами, улыбками и звонкими голосами отдохнувших учеников. И я искренне желаю всем участникам учебного процесса, чтобы школьные будни 2023-2024 учебного года были интересными, подарили новые знания и сделали вашу жизнь яркой и насыщенной. Всем успехов в учёбе, отличных отметок и верных друзей!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска