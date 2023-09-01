Поздравление с Днём знаний от главы города Дмитрия Карасева

Дорогие школьники и студенты, уважаемые педагоги, воспитатели и учителя!

Примите самые искренние поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября — это один из самых светлых и добрых праздников, объединяющий все поколения, символ начинаний, перспектив и новых возможностей. Все мы помним то незабываемое чувство, с которым в первый раз переступили порог школы, помним своего первого учителя и школьных друзей. Отдельно хочу поздравить с этим праздником наших замечательных учителей, от мастерства, профессионализма и терпения которых зависит, каким будет будущее поколение нашей великой страны. Совместно с родителями вы закладываете фундамент для становления и развития свободного гражданского общества и истинного патриотизма.

От всей души желаю подрастающему поколению успешной учёбы, радости новых открытий, пытливости ума, любознательности и творческих открытий. Педагогам — оптимизма, здоровья и успехов в их благородном труде, а родителям — радоваться достижениям и победам своих детей! С Днём знаний!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска