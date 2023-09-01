Поздравление с Днём знаний от Ирины Субочевой

Дорогие ребята и родители! Уважаемые учителя и преподаватели!

Поздравляю вас с Днем знаний, с началом нового учебного года!

День знаний – важный государственный праздник, особенный, волнительный и долгожданный день как для детей, так и для взрослых. 1 сентября все образовательные организации нашей страны распахнут свои двери. Прозвенят первые звонки для первоклассников и первокурсников, открывая новую страницу жизни в увлекательный мир знаний, а для выпускников школ грядущий учебный год станет годом самоопределения, выбора будущей профессии. Желаю вам, дорогие ребята, новых знаний, важных открытий, приятных событий, радости, успехов в учебе и творчестве.

Важно помнить, что каких бы человек не достигал высот, восхождение к ним начинается со школьной скамьи.

Уважаемые учителя и преподаватели, желаю вам профессионального роста, талантливых и благодарных учеников, реализации всех намеченных планов и крепкого здоровья!

В добрый путь, друзья! С праздником!

Ирина Субочева,

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре