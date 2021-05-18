Поздравление с Международным Днём музеев Дмитрия Карасева

Уважаемые работники музея Норильска, ветераны музейного дела!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Любой музей, независимо от своих масштабов и местоположения – это живая память человечества. Своеобразная машина времени, позволяющая соприкоснуться с прошлым, ощутить движение истории. Именно музеи предоставляют нам уникальные факты из жизни наших предков. Тех, кто создавал и развивал город, который мы по праву считаем своим домом.

История Норильска особенная. Она соединяет в себе немыслимые подвиги и жертвы, героизм и трудолюбие, научную, промышленную и культурную славу, которые создали имя городу и продолжают поддерживать его особенную суть.

Благодаря высокому профессионализму, поиску новых форм привлечения посетителей, развитию партнерских отношений мы наблюдаем непрерывное повышение социального статуса музея Норильска. Он поистине становится центром притяжения.

Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за неоценимый вклад в развитие культурной жизни города, поддержание духовных ценностей и активной гражданской позиции среди норильчан. За то, что даже за Полярным кругом помогаете людям оставаться в центре событий музейного сообщества.

Примите мои искренние поздравления и самые теплые пожелания здоровья, вдохновения, успехов во всех делах и начинаниях!

С уважением,

Глава города Норильска Д.В. Карасев