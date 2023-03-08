Поздравление с Международным женским днём от Александра Усса и Алексея Додатко

Уважаемые жительницы Красноярского края!

Поздравляем вас с Международным женским днём!

Каждая из вас по-своему уникальна, и все вы прекрасны. Этот весенний праздник, наполненный ароматом цветов, – хороший повод сказать вам спасибо за то, что вы делаете мир лучше.

Благодаря своему уму, таланту, энергии женщины преуспевают во многих жизненных сферах. Их мудрость – в способности понимать и прощать, внутренняя сила – в доброте, терпении и сострадании. Но главный дар ваших сердец – умение бескорыстно любить, согревая душевным теплом всех, кто в этом нуждается.

Мы очень вас ценим. Ваша целеустремлённость, надёжность, самоотверженность достойны искреннего уважения. Желаем здоровья, вдохновения и оптимизма. Пусть всё, за что вы берётесь, получается, пусть близкие люди окружают вас вниманием и заботой!

Александр Усс,

губернатор Красноярского края

Алексей Додатко,

председатель Законодательного Собрания края