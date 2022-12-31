Поздравление с Новым годом от Ирины Субочевой
Поздравление с Новым годом от Ирины Субочевой
Дорогие друзья, норильчане!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Для всех нас новогодние праздники являются самыми долгожданными и светлыми, дарят яркие впечатления и радость встреч с любимыми и близкими людьми.
Мы подводим итоги уходящего года и с уверенностью смотрим в будущее.
От души желаю, чтобы сбылись ваши самые заветные желания, оправдались самые добрые надежды!
Пусть будут здоровы родные и близкие, в семье царят мир и взаимопонимание, жизнь будет стабильной и благополучной.
Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!
Ирина Субочева,
заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре