Поздравление с Новым годом от Ирины Субочевой

Дорогие друзья, норильчане!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Для всех нас новогодние праздники являются самыми долгожданными и светлыми, дарят яркие впечатления и радость встреч с любимыми и близкими людьми.

Мы подводим итоги уходящего года и с уверенностью смотрим в будущее.

От души желаю, чтобы сбылись ваши самые заветные желания, оправдались самые добрые надежды!

Пусть будут здоровы родные и близкие, в семье царят мир и взаимопонимание, жизнь будет стабильной и благополучной.

Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!

Ирина Субочева,

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре