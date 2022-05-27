Поздравление с Общероссийским днём библиотек от Дмитрия Карасева

Дорогие норильчане, уважаемые работники библиотечной системы Норильска, примите самые тёплые поздравления с Общероссийским днём библиотек.

Библиотечное пространство нашего города уже давно вышло за рамки общепринятых представлений о библиотеках как об учреждениях, куда можно лишь прийти и выбрать понравившуюся книгу. Норильские библиотеки – это уникальное сочетание литературы и творчества, креатива, взаимодействия с читателем. Это места, где непрерывно кипит активная, интересная жизнь и где норильчане всех возрастов открывают для себя удивительные миры, созданные авторами книг со всего мира.

Проекты, которые реализуются сотрудниками Централизованной библиотечной системы Норильска, насыщают свободное время горожан яркими, полезными открытиями, а уютная атмосфера библиотечных залов и профессиональный подход сотрудников привлекают все больше посетителей.

Я искренне благодарен всем, кто посвятил себя библиотечному делу и вкладывает душу в профессию на благо горожан. От всего сердца желаю вам дальнейших свершений, новых проектов и неиссякаемого потока читателей.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска