Поздравление с праздником Ураза-байрам от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые мусульмане Норильска, от чистого сердца поздравляю вас с окончанием священного месяца Рамадан – праздником Ураза-байрам!

Это один из главных исламских праздников, который является символом высоких духовных ценностей, нравственного обновления, милосердия, доброты и несёт в себе особый смысл, открывая души людей для новых благих дел, для укрепления веры.

Наш многонациональный город объединил в себе представителей разных конфессий. Уверен, что вместе мы продолжим бережно хранить лучшие традиции нашего многонационального народа, помогающие представителям всех национальностей чувствовать себя единой семьей, которой по плечу решение самых трудных задач.

От всей души желаю всем, кто исповедует ислам, сохранять и приумножать высокодуховные традиции, связанные с праздником Ураза-байрам.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, любви и гармонии.

Пусть Ураза-байрам принесет радость и тепло в каждый дом!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска