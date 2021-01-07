Поздравление с Рождеством Христовым от Николая Тимофеева
Поздравление с Рождеством Христовым от Николая Тимофеева
Дорогие норильчане!
Поздравляю вас со светлым праздником – Рождеством Христовым!
Этот праздник славит рождение жизни и объединения людей разных стран и поколений, он также напоминает нам о главных ценностях жизни. Мы сможем уверенно смотреть в будущее, если сохраним эти ценности и традиции, будем беречь и развивать их.
Традиционно в канун Рождества мы ожидаем новых счастливых событий и чудесных мгновений, которые подарят радость общения с самыми близкими и дорогими людьми.
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех, кто встречает этот праздник, и благодарю вас за добрые дела. Уверен, щедрость и доброта всегда возвращаются вдвойне.
Желаю вам крепкого здоровья, мира и добра. Пусть в каждой семье царят любовь и тепло домашнего очага!
Счастливого Рождества!
Исполняющий полномочия главы города Норильска Н. А. Тимофеев