Поздравление с Рождеством Христовым от Николая Тимофеева

Дорогие норильчане!

Поздравляю вас со светлым праздником – Рождеством Христовым!

Этот праздник славит рождение жизни и объединения людей разных стран и поколений, он также напоминает нам о главных ценностях жизни. Мы сможем уверенно смотреть в будущее, если сохраним эти ценности и традиции, будем беречь и развивать их.

Традиционно в канун Рождества мы ожидаем новых счастливых событий и чудесных мгновений, которые подарят радость общения с самыми близкими и дорогими людьми.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю всех, кто встречает этот праздник, и благодарю вас за добрые дела. Уверен, щедрость и доброта всегда возвращаются вдвойне.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и добра. Пусть в каждой семье царят любовь и тепло домашнего очага!

Счастливого Рождества!

Исполняющий полномочия главы города Норильска Н. А. Тимофеев