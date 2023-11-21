Поздравление с Всемирным днём телевидения от главы города Дмитрия Карасева

Дорогие норильчане, от всей души поздравляю вас с Всемирным днем телевидения!

Сегодня трудно представить нашу жизнь без современных информационно-коммуникационных технологий.

То, что мы видим на экранах каждый день, – это результат труда журналистов, операторов, монтажеров – всех, кто находится в кадре и за кадром. Заслуживает уважения оперативность, с которой вы готовите материалы, творческий подход, чувство ответственности за каждый отснятый кадр, за каждое прозвучавшее в эфире слово.

В день профессионального праздника выражаем вам благодарность за ваш добросовестный труд, высокий профессионализм и компетентность, творческий подход к решению поставленных задач, высокое чувство ответственности перед зрительской аудиторией.

Особые слова признательности - ветеранам норильского телевидения, стоявших у истоков зарождения и становления его лучших традиций.

От всей души желаю всем телевизионщикам энергии и творческих сил, фантазии и умения осуществлять задуманное!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска