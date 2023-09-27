Поздравление с Всемирным днём туризма от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники туристического сообщества Норильска. От всей души поздравляю вас со Всемирным днём туризма!

Сегодня для миллионов людей на нашей планете туризм стал неотъемлемой частью жизни с естественным стремлением открыть для себя неизведанные края, обычаи и традиции стран и народов, памятники истории и культуры.

Все больше туристов, журналистов, трэвел-блогеров хотят посетить и Арктику: увидеть в реальности северные красоты, почувствовать на себе настоящий экстремальный туризм, полюбоваться северным сиянием.

Норильск – сердце Арктики и в городе уделяется большое внимание развитию туристической сферы. Отдел развития туризма администрации города, специалисты Центра развития туризма, Агентство развития Норильска, представители музея, туроператоры, участники туристско-рекреационного кластера «Арктический» и многие другие генерируют идеи, создают уникальные маршруты, всё больше развивая инфраструктуру и способствуя росту туристического потока.

Искренне желаю всем специалистам, занятым в сфере туризма, и его энтузиастам крепкого здоровья, успешной реализации планов и начинаний, надёжных партнеров и благодарных туристов, а гостям нашего города – новых интересных путешествий и незабываемых впечатлений!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска