Поздравление Валерия Семенова с Днём России

Дорогие норильчане!

Я от всей души поздравляю вас с Днём России! Это великий праздник для каждого гражданина нашей огромной, любимой и могучей страны!

Россияне всегда умели взяться за руки и решать самые сложные вопросы, которые перед ними стояли. Сегодня Россия — независимое, могущественное и уважаемое во всём мире государство. От всех нас зависит, какой она будет завтра, и, я уверен, мы объединимся и сделаем всё, чтобы наши дети и внуки гордились своей Родиной.

С праздником вас! Здоровья, счастья и успехов каждому из нас, успехов нашей великой стране!

Валерий Семенов,

сенатор Российской Федерации