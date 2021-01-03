В декабре детский сад «Золотой петушок» отметил свой 35–й день рождения.

Сейчас в этом садике со сказочным названием 295 воспитанников. Мамы и папы многих из них — благодарные выпускники этого доброго и весёлого детского царства в рудной столице. С 2009 года главная мама здесь — заведующая садом Татьяна Любителева. Старожилы, работавшие с открытия «Золотого петушка», уехали в тёплые края, откуда шлют поздравления родному садику. Спасибо им за то, что вырастили достойную смену. Около 20 лет заботятся о талнашатах медсестра Вера Рождественская, шеф–повар Валентина Кузьмина, сторож Фируза Мамедова, педагог–психолог Ирина Гетманова, учитель–логопед Елена Овчинникова, инструктор по физической культуре Альбина Руднева, воспитатель Екатерина Невзорова и заместитель заведующей Елена Шестакова.

В честь юбилея и Нового года взрослые и дети вместе сделали украшения для родного сада. Во всех группах нарядили ёлочки, вокруг которых дети водили хороводы с песнями. А в праздничных фотозонах «У камина» и «Волшебный трон Снежной королевы» все с удовольствием фотографировались, отправляя снимки в разные уголки нашей страны.

От души поздравляем замечательный детский сад «Золотой петушок» с юбилеем и надеемся на плодотворное сотрудничество в Новом году!