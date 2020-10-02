Пожар – это всегда большая беда

Ежегодно в период отопительного сезона в городе регистрируется большее количество пожаров в жилых помещениях. Основные цели мероприятия - повышение уровня знаний населения в области пожарной безопасности, а также недопущение возникновения пожаров, обучение детей правилам пожарной безопасности, а также работа с гражданами из группы риска - это социально неблагополучные граждане, склонные к правонарушениям, одинокие пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи. Им также будут даны рекомендации, как избежать возгораний и как правильно действовать, если случился пожар.

Помимо информирования граждан, пройдёт проверка наличия свободных проездов для пожарной и специальной техники к зданиям и объектам, источникам противопожарного водоснабжения.

Каждый должен помнить:

1. Не допускайте на территории, прилегающей к объектам выжигания, сухой растительности, мусора, отходов, применения источников открытого огня.

2. Не применяйте газовые приборы для обогрева помещений.

3. Не допускайте применения открытого огня для обнаружения утечек газа из газопроводов, газовых баллонов и приборов.

4. Не оставляйте малолетних детей без присмотра.

5. В чердачных, подвальных и цокольных этажах зданий, на балконах и лоджиях не допускайте хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газовых баллонов и других огнеопасных веществ и материалов.

6. Не перегружайте электросеть.

7. Не пользуйтесь повреждёнными электротехническими изделиями.

8. Не оставляйте без присмотра электроприборы, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора.



9. Не курите в помещении (в доме, постели).



В случае обнаружения пожара необходимо быстро сообщить об этом по телефонам 101 или 112, одновременно принять все возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, организовать встречу пожарных подразделений. При тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стёкла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара. Если помещение, в котором произошёл пожар, сильно задымлено, то покидать помещение необходимо как можно ниже пригнувшись к полу. При эвакуации из задымлённого помещения можно использовать мокрые материи, чтобы прикрыть лицо.

Родители, повторите все эти правила вместе с вашими детьми! Помните, что главный способ защиты от пожара – самому не стать его причиной.