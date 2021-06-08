Пожилого норильчанина сбили на пешеходном переходе

Вечером 6 июня на регулируемом пешеходном переходе в районе дома № 64 на ул. Лауреатов женщина на автомобиле «Фольксваген Поло», проезжая на красный свет, сбила 61-летнего норильчанина. Мужчину доставили в больницу.

По данному факту возбуждено административное производство за совершение правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что в Норильске с начала года это уже 13-й случай ДТП, в котором пострадал пешеход. Стражи порядка напоминают, что в случае наезда на пешехода водитель может понести не только административную, но и уголовную ответственность. Административная ответственность предусмотрена даже в случае, если пешеход сам нарушил ПДД и перешёл проезжую часть в неустановленном месте либо на запрещающий сигнал светофора. Водитель обязан вести авто со скоростью, не превышающей установленные ограничения, учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Это должно обеспечить водителю возможность постоянного контроля над движением транспортного средства для выполнения требований ПДД.