Поживём — увидим

– Дмитрий Анатольевич, какие задачи сейчас перед вами стоят и какие из них вы решаете в первую очередь?

– Я бы разделил их на две части. Первый блок включает: предоставление жилья, имущественные отношения, приватизация, предоставление и оформление земельных участков, гранты для малого и среднего бизнеса и выдача разрешений на строительство и тому подобное, связанное с архитектурой и градостроением. Вторая часть задач — относительно новые направления, которые появились в связи с утверждением комплексного социально–экономического плана развития Норильска. Например, оформление и освобождение тех земельных участков, на которых у нас планируется строительство нового жилья. Если говорить про жилфонд, это переселение жителей на материк, что также предусмотрено в рамках комплексного плана.

– Достаточно большой блок вопросов, которые вы курируете, касается деятельности управления жилфонда. Известно, что до 2024 года в Норильске планируется снос семи аварийных домов. Куда будут переселять людей?

– На Надеждинской, 18, и Шахтерской, 1, жильцов уже выселили. В ближайшем будущем это ждёт жильцов Шахтерской, 9, в Кайеркане; Лауреатов, 75, и Московской, 31, — в Центральном районе; Горняков, 14, и Бауманской, 33, — в Талнахе. В этих домах осталось расселить порядка 1200 квартир. 700 из них находится в собственности граждан, около 300 — социальный наём, порядка 200 квартир — коммерческий наём и общежития.

Что касается квартир в собственности, то мы планируем пойти по пути возмещения их владельцам рыночной стоимости жилья и затрат на выселение, как это и предусмотрено Жилищным кодексом. Если кто–то станет настаивать на равнозначном обмене, решение будет приниматься в индивидуальном порядке. В таких случаях заключается соглашение, предоставляется равнозначная квартира либо большей площади с доплатой по рыночной стоимости. Однако мы всё же рассчитываем на вариант возмещения рыночной стоимости аварийной квартиры — так не придется задействовать мобильный фонд. Тем более сейчас цены на квартиры в Норильске практически сравнялись с материковскими. Например, гостинки, которые ещё прошлым летом оценивались в 900 тысяч, сейчас стоят почти два миллиона.

Если говорить о квартирах, находящихся в соцнайме, то здесь мы обязаны обеспечить равнозначную замену. Для этого порядка 40 квартир должны отремонтировать до начала лета, 250 стоят в очереди на ремонт с июня до конца этого года, плюс планируется отремонтировать 250 квартир в 2023 году. Запас жилищной прочности есть, даже для тех граждан, которые проживали по коммерческому найму или в комнатах общежитий. Им по закону мы ничего не должны. Но мы понимаем, что им просто негде жить, так что, возможно, этим людям будут предоставлены в коммерческий наём отремонтированные квартиры. Мы будем стараться обеспечить жильём всех.

Как видите, в теории наша математика сходится. На практике же всё будет зависеть от того, как справятся с задачей подрядчики — речь идёт о продолжительности ремонтов и темпах переселения. Пока мы идём по графику, может, чуть–чуть сместимся из–за роста цен на стройматериалы.

– В центре города скоро ничего не останется от дома на улице Богдана Хмельницкого, 14. Какова судьба здания по соседству, на Павлова, 8?

– Это здание тоже идёт под снос. На Богдана Хмельницкого, 14, работы уже завершаются, но теперь появилась вероятность обрушения дома на Павлова, 8. На комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение снести это здание как можно скорее. Проблема заключается в том, что там в ростверке имеются 22 гаража, которых по проекту не должно быть. Если говорить откровенно, то, возможно, растепление грунтов произошло как раз из–за этих гаражей. Печаль в том, что некоторые из них оформлены в собственность. Владельцы были уведомлены о том, что в ближайшее время гаражи надо освободить. К нам уже обратилось семь собственников, с которыми заключено соглашение, и им выплачена компенсация в размере рыночной стоимости этой недвижимости. По трём гаражам собственники пока не обращались. Если они не объявятся в ближайшее время, будем решать этот вопрос в судебном порядке. Пользуясь случаем, хочу обратиться к владельцам боксов: их необходимо освободить, затем следует передать ключи в управление имущества, чтобы нам не пришлось взламывать эти гаражи и вывозить имущество на временное хранение. Или хотя бы освободить и оставить их открытыми. Параллельно мы ведём работу по 44–му Федеральному закону, ищем подрядчика. Как только этот процесс завершится, начнётся снос дома на Павлова, 8. Планируем завершить всё в первом полугодии следующего года.

– Расскажите, как проходит гаражная амнистия.

– Так называемая гаражная амнистия началась с 1 сентября 2021 года. На данный момент подано порядка 74 заявлений, из которых примерно треть пришлось отклонить. Не все граждане понимают, что нельзя просто прийти и оформить гараж, который построили где попало и на который нет никаких документов.

Для участия в гаражной амнистии необходимо соблюдение трёх условий. Первое: это должно быть капитальное строение. Второе: оно должно быть введено в эксплуатацию или построено до введения Градостроительного кодекса, а именно до 29 декабря 2004 года. И третье: гараж не признан самодельной постройкой в судебном порядке. Если эти условия соблюдены, то можно подавать заявку.

Конечно, учитывая норильскую специфику, возможны затруднения. Большинство гаражей построены без получения разрешения или без предоставления земельного участка. Трудно доказать пользование этим гаражом до 2004 года. Нужны документы о том, что выделялся участок под строительство либо гаражного кооператива, или хотя бы отметки об оплате коммунальных платежей. Разъяснения есть у нас на сайте. Пока удалось оформить порядка 50 гаражей.

– Ещё один важный блок вопросов, которые находятся в вашем ведении, — предпринимательство. Малому и среднему бизнесу в последние два года приходится несладко — то пандемия, то санкции. Вы общаетесь с предпринимателями, какие у них сейчас царят настроения?

– Если взять времена пандемии, когда закрывали торговые центры и предприниматели не могли ничего поделать, даже при поддержке государства сложно было пережить эти моменты. Если мы возьмём сегодняшнюю ситуацию, то тут, с моей точки зрения и с точки зрения понимающего бизнес, ситуация иная. Сейчас есть вероятность того, что зарубежный бизнес из–за санкций может уйти с рынка, а это открывает большие возможности для замещения. Примерно треть предпринимателей это понимает и настроены очень оптимистично. Нужно перестраиваться, и они готовы занять эту нишу.

– Последнее время у нас постоянно в повестке дня вопрос дефицита. Местные торговые сети отчитались, что запасов продуктов и товаров первой необходимости в Норильске достаточно — хватит на несколько месяцев. Но можно ли гарантировать, что дальнейшие поставки в город будут обеспечены вовремя?

– Беспокоиться об этом не стоит. Что касается дефицита, который мы наблюдали некоторое время, он был вызван ажиотажем потребителей, которые старались запастись товарами впрок. Продавцы просто не успевали выкладывать на полки то, что имеется у них на складе. Поэтому образовался дефицит отдельных категорий товаров. В принципе, это все пополняется. Есть другой момент: сметают всё дешевое, на прилавках остаётся только дорогое, и создаётся впечатление, что поднимаются цены.

— Глава города поручил ответственным структурам мониторить цены в городе. Расскажите о результатах этого мониторинга?

– Он проводится еженедельно. Если сравнивать март и февраль, то овощи у нас подорожали от 4% до 8%, но это естественный рост цен к весне, мы все это понимаем. Если смотреть по остальным товарам, то больше всего подорожали мука и макаронные изделия — до 30%, а также гречка — до 11%. Есть повышение на 2% на молоко. Масло стало дороже примерно на 4%. Я уже объяснил, чем вызван тот резкий скачок цен, на который обращают внимание граждане. Возможно, когда все желающие закупятся впрок, цены успокоятся. А может, даже и откатятся немного назад. Как бы то ни было, полки в наших магазинах не пустуют, и бояться нам нечего.

Беседовала Ольга Ерохина