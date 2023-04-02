Позолоти ручку

Хлебное дело

Обычно инфоцыганами называют «специалистов», которые, не имея должного образования и не обладая соответствующей компетенцией, продают онлайн–курсы, где учат быть уверенными в себе, не сдаваться и идти к своей цели, но не обучают конкретной профессии или навыкам. В общем, предлагают помочь за короткий срок добиться всех возможных карьерных успехов без больших усилий. Как правило, такие люди на своих тренингах говорят об общеизвестных истинах и фактах, но не о сути предмета. Они «работают» по нескольким основным направлениям: бизнес, фитнес, эзотерика и психология. Одним из ярких примеров можно считать нашумевшую блогершу Лерчика, она же Валерия Чекалина. У неё около 10 миллионов подписчиков, а годовой доход составляет примерно 3 миллиарда рублей. Но по–настоящему широкую известность миллиардерша получила благодаря уголовным делам: за неуплату налогов в размере 300 миллионов рублей и за отмывание незаконно заработанных средств в сумме около 150 миллионов. Основные капиталы звезда интернета зарабатывает на продаже платных фитнес–марафонов для похудения, попутно приторговывая фирменной косметикой и одеждой, а также проводя розыгрыши, по условиям которых любой из участников может выиграть ценный приз в виде квартиры в Москве или премиального авто. Правда, для этого он должен купить фитнес–курс или косметику на определённую сумму. При этом стоит отметить, что подобный способ заработка можно считать относительно законным, ведь, как и в случае с цыганками–гадалками, никто не заставляет её подписчиков позолотить ручку — это их добровольное решение. Клиент сам покупает помаду себестоимостью 150 рублей за 2,5 тысячи или фитнес–курс за 120 тысяч рублей.

А то, что эффекта не видать, так это ты сам виноват: не похудел — значит, плохо занимался и не следовал советам тренера.

За красивой вывеской

Безусловно, далеко не все курсы, предлагаемые в интернет–пространстве, ведут инфоцыгане. Отличить реальных тренинг–менеджеров от продавцов воздуха довольно просто, для этого нужно слегка копнуть вглубь. Во–первых, если речь идёт об узкоспециализированных курсах, то проводить их должен специалист с чёткой обучающей программой. Например, занятия по освоению 3D–моделирования. А вот программы типа «–10 сантиметров за месяц» или «Психология миллионера — как быстро заработать много денег» должны вызывать сомнения. Выбирая тренинг, в особенности дорогостоящий, следует провести небольшое расследование.

Первый и самый важный шаг — проверка документов. Свяжитесь с продавцами курсов и узнайте, заключают ли они официальные договоры. Отказываются — верный признак того, что у «наставника» нет соответствующей лицензии на образовательную деятельность, а ещё того, что вернуть деньги, в случае если курс окажется пустышкой, вы не сможете. Но даже если с заключением договора проблем нет, расслабляться рано. Уточните, как и при каких условиях вам вернут деньги. Также важно понимать, какой документ вы получите по окончании подобных занятий, ведь простой сертификат вряд ли окажется полезен, в отличие от диплома установленного образца.

Нелишним будет оценить и квалификацию коуча. В особенности если речь идёт о бизнес–тренерах или психологах. Делается это довольно просто. Например, хорошего экономиста можно вычислить по наличию комментариев в публикациях — СМИ часто привлекают их в качестве экспертов. А у хорошего предпринимателя обязательно есть своё дело, помимо бизнес–тренингов. Просто вбиваем имя и фамилию интересующего наставника в поисковик и смотрим: если кроме официальной страницы, где он рассказывает о своих 30 дипломах и десятке успешных бизнесов, нет никакой достоверной информации, подтверждающей его достижения, значит, вам врут. Ещё лучше заглянуть в реестр юрлиц — там указано, какие именно фирмы зарегистрированы на человека. Эти данные находятся в общем доступе. Если там вашего специалиста нет вообще или в качестве источника дохода указано исключительно проведение бизнес–тренингов, стоит задуматься о качестве услуг такого специалиста.

Можно изучить мнения тех, кто уже прошёл подобные курсы, но здесь надо быть осторожным, тем более когда речь идёт о психологии или фитнесе. Именно в этом направлении особенно активно работают боты и фейковые аккаунты, оставляющие хвалебные отзывы «цыганам».

Ещё один вариант — подробнее ознакомиться с программой курса. Если её нет и организатор отказался вам её предоставить, значит, в занятиях нет ничего ценного, как бы их ни нахваливал коуч. Если вас уверяют, что «секрет прост!», надо просто заплатить, чтобы стать богатым и счастливым, сразу проходите мимо. Просто в жизни ничего не даётся. Узнайте, сколько будет длиться обучение, что проходят на разных модулях и будут ли практические задания. Отсутствие конкретики должно насторожить. Ищите шаблонные фразы. Например: «Вы научитесь вести деловую коммуникацию, откроете для себя инструменты по повышению продаж и многое другое». Такие формулировки показывают, что курс — пустышка, а автор даже не постарался создать видимость того, что будет обучать реальным вещам.

Конечно, когда речь идёт о бизнесе, выявить подвох проще. А как оценить качество тренингов психологов? Сложно дать оценку курсам типа «Найди свои идеал мужчины», «Я независимая женщина», «Активируй свои скрытые ресурсы» или «Найди внутренний стержень». В подавляющем большинстве такие тренинги — бессмысленная трата времени: вам будут излагать прописные истины, о которых вы и сами можете узнать из интернета. Но если уж очень хочется их пройти, то хотя бы проверьте квалификацию автора. Во–первых, у психолога обязательно должно быть полноценное специальное высшее образование, а не трёхмесячные заочные курсы. Далее смотрим на набор других навыков: если коуч ведёт ещё и фитнес–, и бизнес– тренинги, то доверять ему не стоит. Чтобы достичь действительно высокого уровня хотя бы в одном из этих направлений, порой не хватает и жизни, а освоить в совершенстве все три — просто нереально. Согласитесь, ну не может человек одновременно быть квалифицированным парамедиком, архитектором–строителем и дизайнером женской одежды. К тому же стоят такие курсы не дешевле, чем полноценный курс занятий с психологом.

То же и с фитнес–марафонами — проще купить месячный абонемент в реальный спортзал и нанять личного тренера, который будет заниматься с вами индивидуально по полтора часа в день и составит подробную программу с учётом ваших физических особенностей для дальнейших самостоятельных тренировок. Эффект гарантированно будет лучше, а ещё вы, скорее всего, ощутимо сэкономите.

Иллюзия успеха

Безусловно, далеко не у всех есть время и желание брать мачете и прорубаться через интернет–джунгли в поисках истины. В большинстве случаев это и не требуется. Есть несколько явных признаков, позволяющих на раз вычислять псевдоспециалистов по моделированию чужих жизней. Такие люди любят пускать пыль в глаза. Неслучайно инфоцыгане постят фотографии из заграничных отпусков и бесконечные видео своей успешной, яркой и сладкой жизни. Они создают у подписчиков впечатление, что добились успеха благодаря своим знаниям и талантам и что повторить его может каждый, кто купит курс подороже. Если видите нечто подобное, сразу проходите мимо. Такая реклама «истории успеха» — самый простой и действенный способ заинтересовать потенциального клиента.

Далее смотрим на «список добрых дел» — почти наверняка на странице инфоцыгана будут описаны примеры людей, которые благодаря курсу добились потрясающих успехов, изменили свою жизнь или исполнили свою мечту благодаря помощи коуча, который якобы оплатил поездку в экзотическую страну или купил им дорогое авто. Этот приём называется «прикорм аудитории». Многие думают: «Повезло им, может, и мне улыбнётся удача». Но далеко не факт, что хоть кто–то из указанных в списках «покорителей судьбы» реально существует.

Бесплатный сыр

Ещё один явный признак работы инфоцыган — скидки и акции. Уникальная возможность получить то, что вам совершенно не нужно, всего за полцены, но только здесь и сейчас. Не думайте — платите! Этот приём широко используется в онлайн–играх, когда геймеру регулярно подсовывают уникальные предложения, ограниченные по срокам. Позаимствованный «продавцами воздуха» у крупных корпораций игровой индустрии приём довольно примитивен с точки зрения психологии, но весьма эффективен. Немало говорит об эксперте и продажа сопутствующих товаров: если в комплекте с тренингами идут косметика, брендовые вещи от автора курсов и тому подобное, то это типичный способ вытянуть из клиента побольше деньжат.