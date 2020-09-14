Правильный режим школьника - главный залог успеха

Главная составляющая режима – это сон. Именно во сне дети набираются сил, освежают свои мысли и разгружают мозг. По рекомендациям Роспотребнадзора, ученики 1-4 классов должны спать 10-10,5 часов; 5-9 классов - 9-10 часов; 10-11 классов – 8-9 часов. Следовательно, чем младше ребёнок, тем больше ему требуется времени для отдыха. Перед экзаменами и контрольными работами время сна стоит увеличить хотя бы на один час. Первоклашкам желательно иметь и дневной сон в распорядке дня. Ведь недостаток сна может повлечь за собой нарушение поступления в кровь специфических гормонов, отвечающих за рост и развитие ребенка.

Спорт – это жизнь. Поэтому день стоит начинать с утренней гимнастики. Всего 10-15 минут помогут снять сонливость и зарядить ребёнка бодростью и энергией.

Приучите ребенка завтракать по утрам. Завтрак наполняет организм необходимыми веществами и энергией. Помогает проснуться и способствует активации обмена веществ, а значит, организм быстрее переходит в бодрствующее состояние. Завтрак школьника должен быть разнообразным и богатым белками, микроэлементами и витаминами.

Важен режим дня и после школы. После уроков очень хорошо провести время на свежем воздухе, дать отдохнуть мозгу. И только через час или два можно приступать к выполнению домашнего задания.

Выполнять домашнее задание Роспотребнадзор рекомендует методом чередования. Сначала письменное задание, потом устное, и так по очереди. Ученикам младшей школы на уроки стоит уделять 1,5-2 часа, средней школы – 2-3 часа, а старшей школы – 3-4 часа.

Сделал дело – гуляй смело. В свободное время школьник может посмотреть телевизор или поиграть в компьютерные игры. Но не забывайте про важные правила – уделять время компьютеру и телевизору стоит не более 4-5 раз в неделю. Время непрерывного нахождения перед экраном должно составлять не более 30-60 минут.

Во время каникул или выходных режим дня школьника должен отличаться от рабочих будней. Досуг должен быть разнообразней – походы в кино, игровые комнаты, прогулки на свежем воздухе, посещение культурных пространств, спортивных площадок.