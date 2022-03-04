Правительство края и Ассоциация российских дипломатов подписали соглашение о сотрудничестве

Предметом соглашения является сотрудничество по вопросам развития международных и внешнеэкономических связей Красноярского края. Направлениями взаимодействия станут экспертно-консультативная поддержка, обмен опытом, развитие прямых деловых контактов, укрепление сложившихся и установление новых международных связей.

Юрий Лапшин подчеркнул важность подобного взаимодействия в современных условиях: «Красноярский край является полноценным участником внешнеэкономической деятельности. Также мы успешно проводим крупные международные спортивные и культурные мероприятия, в крае накоплен большой опыт международного сотрудничества в научно-образовательной сфере, финансовой и технологической кооперации, в организации выставочной деятельности. Поэтому нам крайне важно сотрудничество с Ассоциацией российских дипломатов, авторитетной организацией, имеющей широкое признание и активные связи с зарубежными партнёрами и собравшей весь опыт российской дипломатии».

Председатель Ассоциации российских дипломатов Игорь Халевинский отметил, что подписанное соглашение подытоживает прежний опыт сотрудничества с краем и открывает новые перспективы.

«Динамика развития международной обстановки подчеркивает важность профессиональной дипломатической экспертизы, а также наращивания международных имиджевых составляющих Красноярского края. В среде профессиональных дипломатов высоко оценивают потенциал региона, и мы будем дальше работать над улучшением позиций Красноярского края в торговых отношениях и в международных рейтингах. Исходя из истории нашего взаимодействия, я абсолютно уверен в наших дальнейших успехах», — подчеркнул Игорь Халевинский.