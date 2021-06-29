Правительство Красноярского края и компания «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве

Речь идёт об инвестиционном проекте «Строительство новых добывающих мощностей и модернизация шахты «Заполярная» («Южный кластер»). Планируется, что реализация проекта поможет увеличить добычу руды до девяти млн тонн к 2027 году. А произойдёт это за счёт расширения карьера открытым способом и подземной выработки. Таким образом, общий объём добычи увеличится в семь раз, появится 2000 новых рабочих мест. Проект включён в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», утвержденный правительством России в 2019 году.

Успешная реализация инвестпроектов компании на территории региона будет способствовать расширению налоговой базы консолидированного бюджета Красноярского края, улучшению экологической обстановки, развитию промышленного потенциала края, повышению производительности труда и росту экономики региона. Компания также намерена реализовывать проекты, которые будут способствовать социально-экономическому развитию региона. «Норникель» до конца 2028 года готов инвестировать в данные проекты не менее 7,13 млрд рублей.