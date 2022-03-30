Правительство Красноярского края утвердило первые антикризисные меры

С докладом о мониторинге текущей ситуации выступила министр экономики и регионального развития края Анна Гарнец. По словам главы ведомства, ситуацию на предприятиях можно оценить как стабильную.

Численность безработных граждан в крае продолжает снижаться, текущий уровень безработицы составляет 0,75% (на прошлой неделе 0,8%). Цены на потребительских рынках стабилизировались, что связано со снижением ажиотажного спроса на ряд товарных позиций. Отдельное внимание уделяется ситуации в городах и районах края.

«По поручению Александра Усса мы организовали мониторинг в территориальном разрезе. Во всех муниципальных образованиях созданы оперативные штабы. Согласно получаемой информации обстановка в муниципалитетах стабильная, имеются достаточные товарные запасы. В ряде территорий отмечен повышенный спрос на отдельные продукты. Проводится соответствующая работа по этим сигналам», – пояснила Анна Гарнец.

Для обеспечения социально-экономической стабильности в регионе губернатор подписал указ, в котором приводятся первоочередные меры, необходимые к скорейшему принятию в виде нормативной базы (на уровне исполнительных и законодательных органов власти). В первом пакете мер собраны предложения по дополнительной поддержке населения и бизнеса, по обеспечению занятости и импортозамещения, пересмотру логистики сбыта продукции краевых предприятий, докапитализации региональных институтов развития, финансовой и налоговой поддержке предпринимательства.

На заседании правительства были рассмотрены меры, требующие первоочередного принятия. В частности, одобрено постановление о продлении сроков уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего бизнеса. Таким образом, налоговые платежи за 2021 год и авансовые платежи (за первый квартал или первое полугодие) 2022 года по УСН, единому сельхозналогу, патентной системе, налогам на имущество организаций, транспортному и земельному налогу продляются до 1 сентября.

«Сегодня в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в крае значится почти 106 тысяч налогоплательщиков. Примерный объём средств, который должен поступить от них в бюджеты разных уровней, составляет 5 млрд рублей. И если предприниматели воспользуются предоставленным им правом, то средства останутся у них в обороте до сентября. Это позволит стабилизировать ситуацию в бизнесе», – пояснил вице-премьер краевого правительства – министр финансов края Владимир Бахарь.

Ещё одна антикризисная мера касается проведения госзакупок в условиях ценовых колебаний и нарушения логистики поставок. Принято постановление краевого правительства, которое устанавливает особенности реализации отдельных положений федерального законодательства о контрактной системе закупок. Ранее соответствующие полномочия были предоставлены регионам на федеральном уровне. В частности, дополнены случаи, когда заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика, а также установлен порядок изменения существенных условий контрактов (в том числе цен) по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон обстоятельства. Соответствующие решения будет принимать межведомственная комиссия на уровне краевого правительства. К числу антикризисных мероприятий также можно отнести корректировку краевой госпрограммы «Содействие занятости населения». Распоряжением правительства РФ Красноярскому краю из резервного фонда выделены средства на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда. Таким образом, объём краевой госпрограммы увеличен в 2022 году на 715,6 млн рублей. Из этих средств предусмотрены субсидии работодателям на организацию обучения работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, а также субсидии на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников.