Правительство расширило условия программы «Семейная ипотека»

Ранее льготная ипотека по ставке до 6% годовых выдавалась только на приобретение готового жилья. Теперь, согласно постановлению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, льготную ипотеку можно брать на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Обязательное условие - строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% от стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у заёмщика уже есть земельный участок.

Напомним, что принять участие в программе «Семейная ипотека» могут семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующий ребёнок, либо при наличии у первого ребёнка инвалидности. Максимальная сумма кредита для Красноярского края составляет 6 млн рублей.