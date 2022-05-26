Правительство РФ направит в регионы дополнительные средства на развитие спортивной инфраструктуры

Средства предназначены для строительства модульных спортивных залов и умных спортивных площадок в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт». Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок. Это современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.

«Созданию условий для здорового образа жизни наших граждан правительство уделяет серьёзное внимание. По поручению президента во всех регионах страны строится разнообразная спортивная инфраструктура в шаговой доступности для различных видов занятий – от любительских тренировок до выполнения нормативов ГТО», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В этом году в регион будет направлено 52 млн рублей, в 2022 году — 40 млн и в 2023 — 60 млн рублей.