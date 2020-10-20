Правительство РФ поддержало предложение о продлении автоматических выплат на детей

В связи с необходимостью ограничить социальные контакты из-за пандемии коронавирусной инфекции, было предложено продлить автоматическое начисление на первого или второго ребёнка до трёх лет до 1 марта 2021 года. Под выплаты попадут семьи, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Напомним, что такое положение действовало с 1 апреля 2020 года до 1 октября 2020 года. А со 2 октября вернулся прежний порядок, согласно которому для продления необходимо подавать заявление.