Правительство РФ утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом

В перечень вошли физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Получить налоговый вычет можно будет, если гражданин, например, приобретал абонемент на посещение занятий.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, - 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей. Заявить «спортивный» вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году.

Также стоит отметить, что для получения вычета организация должна быть включена в специальный перечень и соответствовать ряду критериев. Они утверждены постановлением правительства, которое подписал Михаил Мишустин. Во-первых, физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности организации. Во-вторых, в её штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального. В-третьих, организация не должна входить в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Оформить вычет россияне смогут в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения оплаты потребуются кассовые чеки и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет.

Изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым в России появился налоговый вычет для людей, занимающихся физкультурой и спортом, были приняты по поручению президента России в апреле 2021 года. Новый вычет пополнил линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учёбу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью.