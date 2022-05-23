Правительство РФ увеличило максимальный размер льготной ипотеки

На заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики Михаил Мишустин, премьер-министр России, напомнил, что сейчас в стране действует льготная ипотека для покупки жилья в новостройке, земельного участка или строительства собственного дома в 9% и на сумму до 12 млн рублей в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей для остальных регионов. «Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможность выбрать подходящую жилплощадь, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 млн и 15 млн рублей», — сказал Михаил Мишустин.

Программа будет действовать до конца года.