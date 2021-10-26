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Правительство РФ внесло изменения в программу льготной ипотеки

Правительство РФ внесло изменения в программу льготной ипотеки

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Правительство РФ внесло изменения в программу льготной ипотеки

Теперь россияне могут купить или построить частный дом по ипотеке, под 7% годовых.

Правительство РФ внесло изменения в программу льготной ипотеки

Нововведения будут действовать до окончания программы, то есть до 1 июля 2022 года. Планируется, что это позволит выдать порядка 15 тысяч кредитов на покупку или строительство домов на сумму более 30 млрд рублей.

Напомним, что льготную ипотеку ввели в апреле прошлого года. Вначале условия для каждого региона были индивидуальными, однако позднее их уравняли.

Льготная ипотека позволяет россиянам взять кредит под более низкий процент. Программа доступна всем совершеннолетним гражданам страны вне зависимости от семейного положения, наличия детей и недвижимости.

Основные условия программы:

ставка — до 7% годовых;

максимальная сумма кредита — 3 млн рублей;

первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости жилья.

Полные условия программы опубликованы на сайте дом.рф.

Фото из открытых источников
26 октября в 15:44 1180
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