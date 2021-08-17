Правительство РФ выделило более 46 млрд рублей на выплаты медикам из «красной зоны»
Правительство РФ выделило более 46 млрд рублей на выплаты медикам из «красной зоны»
Средства поступят из резервного фонда правительства. Этой суммы хватит для начисления выплат до ноября 2021 года.
«Сейчас по всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Врачи и медсёстры помогают заболевшим - трудятся в непростых условиях в «красных зонах», больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать», - отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Напомним, что в Красноярском крае выплаты возобновились с 1 июля.