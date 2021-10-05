Правительство РФ выделило более пяти миллиардов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Медикаменты, которые будут приобретены на выделенные деньги, предназначены для пациентов, страдающих от коронавируса, которые получают медицинскую помощь на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Решение о выделении дополнительных средств было озвучено на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин отметил, что эпидемиологическая обстановка в стране всё ещё остаётся напряжённой. Прирост заболевших с каждым днём увеличивается. За текущие сутки в России заболело 25 110 человек, в Красноярском крае 383 новых случая, в Норильске — 11.