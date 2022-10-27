Правительство РФ выделило регионам более 58,6 млрд рублей на поддержку систем здравоохранения

Средства выделены из резервного фонда кабмина и поступят в 85 регионов, среди которых оказался и Красноярский край. На поддержание региональной системы здравоохранения наш край будет направлено более 1,4 млрд рублей. Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определён президентом, потребовалось дополнительное финансирование.

Напомним, согласно майскому указу президента 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплата фельдшеров и медсестёр не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать как минимум в два раза больше этого показателя.

Вопрос обсуждался на заседании правительства 26 октября. Михаил Мишустин отметил, что один из приоритетов деятельности правительства – это обеспечение достойной оплаты труда людей, которые спасают жизни и здоровье.

«Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц и поликлиник вовремя и в полном объёме перечисляли положенные средства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте», – сказал глава кабмина.