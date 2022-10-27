Правительство РФ выделило регионам более 58,6 млрд рублей на поддержку систем здравоохранения
Правительство РФ выделило регионам более 58,6 млрд рублей на поддержку систем здравоохранения
Средства будут направлены на поддержку территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Средства выделены из резервного фонда кабмина и поступят в 85 регионов, среди которых оказался и Красноярский край. На поддержание региональной системы здравоохранения наш край будет направлено более 1,4 млрд рублей. Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определён президентом, потребовалось дополнительное финансирование.
Напомним, согласно майскому указу президента 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплата фельдшеров и медсестёр не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать как минимум в два раза больше этого показателя.
Вопрос обсуждался на заседании правительства 26 октября. Михаил Мишустин отметил, что один из приоритетов деятельности правительства – это обеспечение достойной оплаты труда людей, которые спасают жизни и здоровье.
«Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц и поликлиник вовремя и в полном объёме перечисляли положенные средства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте», – сказал глава кабмина.