Правительство РФ выделило дополнительные средства на выплату больничных

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны.

«Эпидемиологическая ситуация непростая, много заболевших. Соответственно, стало больше людей, которые уходят на больничный», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства.

В связи с этим и было принято решение выделить дополнительные средства для того, чтобы россияне могли получать положенные им деньги вовремя и в полном объёме.