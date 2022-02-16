Правительство РФ выделило дополнительные средства на выплату больничных
Правительство РФ выделило дополнительные средства на выплату больничных
76,5 млрд рублей, адресованные Фонду социального страхования, предназначены для балансировки его бюджета.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны.
«Эпидемиологическая ситуация непростая, много заболевших. Соответственно, стало больше людей, которые уходят на больничный», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства.
В связи с этим и было принято решение выделить дополнительные средства для того, чтобы россияне могли получать положенные им деньги вовремя и в полном объёме.