Правительство РФ запускает льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов

Кредит по сниженной ставке можно будет взять на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.

Льготная ставка будет составлять не более 9% годовых. Максимально доступный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей.

В 2022 году планируется выдать около восьми тысяч кредитов на строительство частных домов.