Правительство РФ запускает льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов
Правительство РФ запускает льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов
Новая ипотечная программа позволит большему количеству россиян улучшить жилищные условия.
Кредит по сниженной ставке можно будет взять на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.
Льготная ставка будет составлять не более 9% годовых. Максимально доступный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей.
В 2022 году планируется выдать около восьми тысяч кредитов на строительство частных домов.