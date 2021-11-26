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Правительство России продлило сроки получения компенсаций по оплате проезда для жителей Крайнего Севера

Правительство России продлило сроки получения компенсаций по оплате проезда для жителей Крайнего Севера

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Правительство России продлило сроки получения компенсаций по оплате проезда для жителей Крайнего Севера

Правительство России продлило сроки получения компенсаций по оплате проезда для жителей Крайнего Севера

В следующем году северяне смогут получить выплату за неиспользованный проезд к месту отдыха в 2020–2021 годах, включая провоз багажа.

Напомним, работающим на Крайнем Севере жителям раз в два года возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Это правило распространяется и на детей работников.

«По закону компенсации не выплачиваются, если работник не обратился за ними в срок. Однако в 2020–2021 годах из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить. Чтобы защитить права граждан, было принято решение продлить период получения таких выплат», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Фото Владимир Макушкин
26 ноября в 14:00 620
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